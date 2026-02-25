No se crece si no se invierte

La discusión no se debería centrar en si se usa o no un sistema que permita, de forma clara, definir temas polémicos en un partido de fútbol. Está claro para todos que es algo necesario.

Si se quiere crecer como liga, si se quiere ser justo en el deporte y si se quiere cosechar, primero se debe sembrar. Para tener una liga competitiva no solo se necesita talento, sino que se requiere de inversión en elementos que aporten a la consolidación de la marca. La tecnología no se debe considerar un gasto, debe ser una inversión sin que resulte en costos para el aficionado.