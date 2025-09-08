No caigamos en fatalismos

No quiero ser fatalista, y señalar que, si esta noche no se gana, Panamá no tiene chance alguno de clasificar al Mundial FIFA 2026. No creo que eso pase.

Aunque la ‘Sele’ pierda (que ojalá eso no pase) faltan cuatro partidos más por disputar, aunque sí se complica, a estas alturas nada está definido. El formato de clasificación da segundas oportunidades y esto solo está empezando.

Hay que tener fe y trabajar con el talento que tenemos. El equipo y nuestro fútbol ha crecido y debemos demostrar eso ahora. El Mundial es un gran escenario y hay que volver.