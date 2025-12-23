Ajuste de cuenta

Mayor coherencia con las internacionales

Roberto Robinson
23 de diciembre de 2025

Para evitar confusiones, la Liga Panameña de Fútbol señaló, que, “como parte de su proceso de ordenamiento y homologación del calendario competitivo, el próximo torneo se disputará, durante el primer semestre del 2026, tendrá la denominación Clausura”.

O sea, torneo Apertura se desarrollará de julio a diciembre, y el torneo Clausura se disputará de enero a mayo.

“Esta decisión responde a la necesidad de armonizar el calendario del fútbol profesional panameño con los estándares y ciclos competitivos establecidos por FIFA y Concacaf”.

