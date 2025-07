Más miradas hacia el agua

No me explico como Panamá, un país con riveras a dos masas enormes de agua (Océano Pacífico y Mar Caribe) y con unos 500 ríos, no es una potencia en los deportes acuáticos.

Desde hace décadas nos han querido inculcar en el boxeo, fútbol, béisbol, baloncesto, y está bien, son disciplinas “tradicional” y que al sol de hoy con billones de seguidores. Pero los deportes acuáticos deberían estar peleando esos espacios con los tradicionales.

Y me consta que hay talento (y de sobra) para potenciar a nuestra población para que se dedique a ellos.