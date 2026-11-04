Los Símbolos Patrios siempre deben estar presente

Cada 4 de noviembre, se rinde honor en Panamá a los Símbolos Patrios con un día festivo que hace recordar porque son importantes. Soy de una generación donde solo se hablada de la bandera, pero poco a poco el Escudo y el Himno Nacional se sumaron a este reconocimiento.

Fue por una ley de 2012 el establecimiento que desde el 2013 conmemoramos el 4 de noviembre como el Día de los Símbolos Patrios: La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, los cuales representan la cultura e historia de todos los panameños.