Las chicas vuelven a la cancha de fútbol

La Liga de Fútbol Femenino (LFF) continúa su actividad con la disputa de la jornada 13 de su Torneo Apertura 2026. Hoy, desde las 4:00 p.m., Club Origen y Panamá Norte abren el telón con su duelo en el Estadio Los Andes.

El miércoles, será el turno de Nacional ante UMECIT, en mismo horario y localidad. El jueves, chocan el Deportivo Chiriquí e Inter, en el Estadio San Cristóbal. El viernes, se miden Tevi Coclé y Santa Fe, en el Estadio Virgilio Tejeira.

Y cierra la fecha el duelo: Rayadas y Plaza Amador, en San Cristóbal. Todos los choques a las 4:00 p.m.