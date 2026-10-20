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Las chicas vuelven a la cancha de fútbol

Las chicas vuelven a la cancha de fútbol
Roberto Robinson
20 de octubre de 2026

La Liga de Fútbol Femenino (LFF) continúa su actividad con la disputa de la jornada 13 de su Torneo Apertura 2026. Hoy, desde las 4:00 p.m., Club Origen y Panamá Norte abren el telón con su duelo en el Estadio Los Andes.

El miércoles, será el turno de Nacional ante UMECIT, en mismo horario y localidad. El jueves, chocan el Deportivo Chiriquí e Inter, en el Estadio San Cristóbal. El viernes, se miden Tevi Coclé y Santa Fe, en el Estadio Virgilio Tejeira.

Y cierra la fecha el duelo: Rayadas y Plaza Amador, en San Cristóbal. Todos los choques a las 4:00 p.m.

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