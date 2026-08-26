La proyección del atleta panameño

Con el pasar de los años, son cada vez más los atletas que tienen la oportunidad de representar a Panamá en eventos internacionales y obtener buenos resultados gracias a su talento y disciplina. Esta posibilidad ya no se limita a los deportes tradicionales, pues el abanico se ha ampliado para ofrecer a los deportistas la opción de potenciar sus habilidades y dedicarse profesionalmente a sus disciplinas en clubes o academias del extranjero. Por ello, apoyar de forma continua la presencia de Panamá en competiciones internacionales es contribuir directamente con el futuro del país.