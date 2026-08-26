Ajuste de cuenta

La proyección del atleta panameño

La proyección del atleta panameño
Yalena Ortiz
26 de agosto de 2026

Con el pasar de los años, son cada vez más los atletas que tienen la oportunidad de representar a Panamá en eventos internacionales y obtener buenos resultados gracias a su talento y disciplina. Esta posibilidad ya no se limita a los deportes tradicionales, pues el abanico se ha ampliado para ofrecer a los deportistas la opción de potenciar sus habilidades y dedicarse profesionalmente a sus disciplinas en clubes o academias del extranjero. Por ello, apoyar de forma continua la presencia de Panamá en competiciones internacionales es contribuir directamente con el futuro del país.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR