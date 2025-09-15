La juventud para desarrollar el país

Tal vez sea la edad o por el contacto periodístico, pero soy testigo que hay una generación de menores de edad que confía en el proceso deportivo nacional.

Y los próximos Juegos Suramericanos de la Juventud, en Panamá el próximo año, de seguro se convertirán en la gran vitrina para exponer su talento.

Y creo, que de eso se trata. El deporte como punta de lanza para rescatar el recurso humano desde la base. Y, además, se involucra toda la sociedad, se transforman realidades y se fortalece la economía, desde varios sentidos. Apoyemos a los jóvenes.