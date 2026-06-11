La hora mundialista nos alcanzó

La espera está por terminar. Sí lees esto antes del mediodía de hoy, significa que estás contando las horas para el arranque del Mundial FIFA 2026, o si no, bueno la fiesta del fútbol, que cada cuatro años paraliza gran parte del planeta, empezó este jueves 11 de junio, con el partido México ante Sudáfrica.Y aunque en Panamá puede que encuentro no llame la atención, de seguro se estará pendiente, porque esto es histórico y nadie quiere quedar fuera de esta historia. Espero que el Mundial de fútbol llene las expectativas y todos queden satisfechos.