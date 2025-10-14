La consigna es ganar en el Rommel

Thomas Christiansen y sus chicos tienen una nueva oportunidad para sacar ventaja y apoderarse del liderato de grupo en busca del cupo directo al Mundial FIFA 2026.

Su rival, será uno conocido, Surinam, el cual empató 0-0. Igualados en puntos (5), el equipo canalero intentará mantener el empuje tras la victoria sobre El Salvador, lo que significó sus primeros 3 puntos en esta fase.

El choque y lo que se perfila como su segunda victoria consecutiva, será en el estadio Rommel Fernández, con una afición que volverá llenar el coliseo.