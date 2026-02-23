Formación integral

Mucho se habla de la importancia de que la educación de los jóvenes sea integral; un pilar esencial para que los ciudadanos sean productivos para el país.

Ese “todo” depende de un buen currículo académico, cultural y deportivo, siendo este último el que nos compete. Aunque no todos los talentos deportivos se convierten en superestrellas, sí hay que valorar a aquellos que dedican tiempo y recursos para representar a nuestro país.

El apoyo de los padres, docentes y autoridades debe estar en la misma sintonía para evitarles preocupaciones.