Entre elegir las críticas o buscar soluciones

Como todo en la vida, el resultado de la Sele de fútbol ante Brasil el pasado domingo puede tomarse de varias formas. Y si queremos simplificar las cosas: de dos formas: una mala y la otra buena. Si escogemos la mala podrías destruir a los jugadores y al técnico diciendo que no tienen el nivel para competir con una potencia mundial en el fútbol como Brasil. Si nos vamos con la versión positiva, diríamos que los chicos lo intentaron, jugaron de tú a tú, o eso creen que pudo pasar, y dieron episodios de buen juego, con pases coherentes, pero se dejaron deslumbrar por la camiseta Verde-Amarela.