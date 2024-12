En ese sentido, no hay ningún reproche

Panamá está demostrando estar a la altura de los grandes escenarios deportivos.

Claro está, comparado con potencias a nivel mundial, y hasta regional, quedamos mal parados, pero siempre hay varios atletas que logran dar esa milla extra y destacarse.

Y ese es el tema, la naturaleza del panameño es no rendirse, dar su máximo esfuerzo y aunque algunas veces no se logra el objetivo, si hay que reprochar algo, que no sea la entrega y dedicación.

Debo admitir que en casa se están haciendo las cosas para darles a los atletas los espacios óptimos para su preparación.