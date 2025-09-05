Ajuste de cuenta

Empiezo tibio, pero no hay alarmas, creo

Roberto Robinson
05 de septiembre de 2025

Quedan varias sensaciones con el resultado de ayer entre las selecciones de fútbol de Panamá y Surinam. Fue un encuentro por momentos “entretenido”, de idas y vueltas y con oportunidades para ambos en abrir el marcador.

Fue parejo y creo que el empate fue lo más justo. Creo que los canaleros jugaron con mucha cautela, sin arriesgar demasiado y confiados de que en casa se sacarán los puntos necesarios para lograr la ansiada clasificación al Mundial 2026. Ojalá se tenga mejor suerte y mentalizarse que hay que ir al Mundial.

