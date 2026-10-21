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El lugar común donde encontrarnos

El lugar común donde encontrarnos
Roberto Robinson
21 de octubre de 2026

El deporte y los actores que componen el ecosistema deportivo nacional han mostrado su cara solidaria sin descuidar sus responsabilidades en los despachos ni en la cancha.

Aunque para algunos, el deporte es una simple distracción, un entretenimiento nomás, para muchos, es un sustento de vida, es su forma de ganar dinero y, especialmente, su esencia como persona útil a la sociedad.

En este tiempo post sismo del 9 de octubre, donde la vida le cambió a muchas familias, debemos ser más empáticos y el deporte nunca dejar de ser esa vitrina para que todos nos veamos.

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Deportes
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