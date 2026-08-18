El impacto del clima en el deporte

La lluvia forma parte del diario vivir de los residentes de un país con clima tropical, cálido y húmedo, lo que genera un impacto directo en el desarrollo de las actividades deportivas. El paso de tormentas tropicales, acompañadas de actividad eléctrica, o el deterioro de las instalaciones deportivas por la incesante caída de agua pueden poner en riesgo el bienestar de los aficionados y de los atletas. Ante este panorama, resulta conveniente actualizar los manuales y protocolos de seguridad para estos eventos, así como las políticas de devolución en caso de que el encuentro no se lleve a cabo.