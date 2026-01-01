El deseo de cosas grandiosas

Último día del año 2025 y podría ser el tiempo para reflexionar de lo hecho, y de lo que no se pudo hacer en los 12 pasados meses. Una lista, que ya es la tradicional que se usa por muchos. Yo podría señalar cosas personales, deseos y planes propios, pero enfocaré mi energía para con el deporte en general. Quisiera un 2026 con más triunfos, menos discusiones estériles y que se cumplan los compromisos para tener en orden todo lo que corresponde en ayudar a las personas en alcanzar ese sueño de ser atleta. Duele que se desperdicie el talento.