El auge de las disciplinas deportivas no tradicionales

El interés por nuevas disciplinas deportivas es cada vez más evidente en nuestro país. Panamá, históricamente, ha sido un punto de encuentro, intercambio y crecimiento para diversas culturas, una realidad de la que no escapa el ámbito deportivo. Con mayor frecuencia, más personas practican deportes menos “tradicionales” o populares. Con la llegada de personas de distintas nacionalidades y con diversos intereses deportivos, nos adaptamos progresivamente a actividades vinculadas a otras culturas, las cuales son valoradas por los panameños y practicadas por una comunidad en constante crecimiento.