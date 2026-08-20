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El auge de las disciplinas deportivas no tradicionales

El auge de las disciplinas deportivas no tradicionales
Yalena Ortiz
20 de agosto de 2026

El interés por nuevas disciplinas deportivas es cada vez más evidente en nuestro país. Panamá, históricamente, ha sido un punto de encuentro, intercambio y crecimiento para diversas culturas, una realidad de la que no escapa el ámbito deportivo. Con mayor frecuencia, más personas practican deportes menos “tradicionales” o populares. Con la llegada de personas de distintas nacionalidades y con diversos intereses deportivos, nos adaptamos progresivamente a actividades vinculadas a otras culturas, las cuales son valoradas por los panameños y practicadas por una comunidad en constante crecimiento.

Tags:
Deportes
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