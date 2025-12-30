Despido de coach en fin de año

El coach Gonzalo García y su cuerpo técnico no seguirán al frente de la Selección Nacional mayor masculina de Baloncesto de Panamá, informó la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), asegurando que fue una decisión tomada por la propia entidad. “Agradecemos su profesionalismo, compromiso y el trabajo realizado durante su etapa dirigiendo al equipo nacional, y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, indica el breve mensaje compartido en redes sociales por parte de Fepaba. Ahora tocará buscar un nuevo entrenador y técnicos.