Demostraron que compitieron bien

Antes de iniciar el Mundial de fútbol 2026 escuchaba los comentarios sobre “para que ir, si vamos a perder”, “por lo menos clasificamos, pero vamos a hacer el ridículo”, que “no tenemos nada que hacer en el Mundial”.

Pero, este grupo de jugadores han callado bocas y han dejado buenas sensaciones. Y muchos de ellos tienen la edad para seguir con un proceso más, o sea, pueden pelear para estar en el Mundial de 2030. En la cancha se demostró que hay que jugar antes de cualquier pronóstico. Y aunque se perdió, se luchó hasta final.