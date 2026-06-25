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Demostraron que compitieron bien

Demostraron que compitieron bien
Roberto Robinson
25 de junio de 2026

Antes de iniciar el Mundial de fútbol 2026 escuchaba los comentarios sobre “para que ir, si vamos a perder”, “por lo menos clasificamos, pero vamos a hacer el ridículo”, que “no tenemos nada que hacer en el Mundial”.

Pero, este grupo de jugadores han callado bocas y han dejado buenas sensaciones. Y muchos de ellos tienen la edad para seguir con un proceso más, o sea, pueden pelear para estar en el Mundial de 2030. En la cancha se demostró que hay que jugar antes de cualquier pronóstico. Y aunque se perdió, se luchó hasta final.

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