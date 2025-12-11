Ajuste de cuenta

Cuidado si va a apoyar a la ‘Sele’

Roberto Robinson
11 de diciembre de 2025

Desde que se confirmó la clasificación de la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá al Mundial FIFA 2026 se han anunciado decenas de paquetes, promociones, viajes exclusivos para visitar y ver los partidos, tanto en Estados Unidos y Canadá. Y las redes sociales se han convertido en el lugar ideal para ver esas ofertas. Para todo aquel que quiera (o pueda) darse el lujo de viajar y apoyar a la ‘Sele’ tenga cuidado, verifique la autenticidad de lo que va a adquirir y tenga en cuenta que pase lo que pase, lo esperan en casa.

