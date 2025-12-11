Cuidado si va a apoyar a la ‘Sele’

Desde que se confirmó la clasificación de la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá al Mundial FIFA 2026 se han anunciado decenas de paquetes, promociones, viajes exclusivos para visitar y ver los partidos, tanto en Estados Unidos y Canadá. Y las redes sociales se han convertido en el lugar ideal para ver esas ofertas. Para todo aquel que quiera (o pueda) darse el lujo de viajar y apoyar a la ‘Sele’ tenga cuidado, verifique la autenticidad de lo que va a adquirir y tenga en cuenta que pase lo que pase, lo esperan en casa.