Cuando nos ponemos de acuerdo

Por muchos años, el deporte panameño estuvo dividido, impulsado en gran medida por intereses personales de los dirigentes o por la intromisión de la política en el desarrollo de diversas disciplinas. Ese escenario ocasionó un evidente deterioro en la actividad deportiva nacional. Hoy, sin embargo, se observa con esperanza cómo las asociaciones u organizaciones han comenzado a priorizar el crecimiento del deporte por encima del protagonismo individual y de la instrumentalización de las necesidades de los atletas.