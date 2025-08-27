Confirmados en Cadillac: Checo y Bottas

Los rumores fueron confirmados. Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos de la escudería Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Con su experiencia combinada, este nuevo equipo estadounidense se arma de consistencia con dos caballeros del volante que han sido piezas clave en llevar a sus excompañeros de equipo a coronarse como campeonados mundiales (Max Verstappen y Lewis Hamilton). Pérez aporta talento e innumerables patrocinios, mientras que Bottas trae a la mesa disciplina estratégica.