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¿Cambió algo tras el sismo?

¿Cambió algo tras el sismo?
Roberto Robinson
11 de noviembre de 2026

Buena parte del país ha seguido con su vida “normal” luego que se sacudiera el pasado 9 de octubre con un sismo de intensidad 7.5. Un evento que la gran mayoría de los que estaban en el país nunca había experimentado.

El deporte se vio afectado, pero poco a poco se está enrumbando a lo que teníamos, bien, mal o regular. Estadios en tres y dos, estructuras deportivas escasas y la mayoría con necesario mantenimiento, o sea, el panorama no ha cambiado mucho que digamos. Ojalá que se haya aprendido algo y se vele más por nuestro deporte.

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