Buena esa para otro del vecindario

La Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA) en Asamblea General, con los representantes del movimiento olímpico centroamericano, incluido Panamá, esta semana en Tegucigalpa, Honduras, aprobó como sede de los XIII Juegos Centroamericanos 2029 a Tegucigalpa.

La capital hondureña ya era segura su elección, pues se presentaba como candidatura única, tras la decisión de Costa Rica de retirar su postulación. La anterior edición fue en Guatemala, en 2025, con dos subsedes para 4 deportes: Honduras y Panamá.