Apostar a la juventud es desarrollar el país

La juventud debe ser prioridad para toda sociedad que se dice civilizada. Son los jóvenes los que heredarán todo lo que se está construyendo ahora, y toca a los que están, hacer las cosas bien para que esos chicos y chicas tengan la oportunidad de una vida provechosa.

En ese sentido, el deporte sirve como una herramienta fundamental para lograr ese y otros objetivos d desarrollo económico, social y en especial, de felicidad. No veamos el deporte como un gasto, sino una inversión a largo plazo, pues son desde muy niños, los que deben estar en lo primero de esa lista por hacer.