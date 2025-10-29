Ajuste de cuenta

Apostar a la juventud es desarrollar el país

Roberto Robinson
29 de octubre de 2025

La juventud debe ser prioridad para toda sociedad que se dice civilizada. Son los jóvenes los que heredarán todo lo que se está construyendo ahora, y toca a los que están, hacer las cosas bien para que esos chicos y chicas tengan la oportunidad de una vida provechosa.

En ese sentido, el deporte sirve como una herramienta fundamental para lograr ese y otros objetivos d desarrollo económico, social y en especial, de felicidad. No veamos el deporte como un gasto, sino una inversión a largo plazo, pues son desde muy niños, los que deben estar en lo primero de esa lista por hacer.

