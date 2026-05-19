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Anuncian preselección de básquet

Anuncian preselección de básquet
Roberto Robinson
19 de mayo de 2026

El quinteto nacional U20 femenino de baloncesto de Panamá jugará del sábado 25 de julio al domingo 2 de agosto del presente año, el torneo de baloncesto de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo, República Dominicana.

Ayer, la Federación Panameña de Baloncesto lanzó el listado de la preselección, que reunirá a 27 jugadoras, algunas con experiencia en otras categorías y con recorrido en básquet en el extranjero. En este torneo competirán 8 países, divididos en dos grupos, en su primera fase.

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