Anuncian preselección de básquet

El quinteto nacional U20 femenino de baloncesto de Panamá jugará del sábado 25 de julio al domingo 2 de agosto del presente año, el torneo de baloncesto de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo, República Dominicana.

Ayer, la Federación Panameña de Baloncesto lanzó el listado de la preselección, que reunirá a 27 jugadoras, algunas con experiencia en otras categorías y con recorrido en básquet en el extranjero. En este torneo competirán 8 países, divididos en dos grupos, en su primera fase.