A cuidarnos del astro rey

Los beneficios de las actividades físicas al aire libre son conocidos por todos. La combinación del ejercicio con el disfrute de la naturaleza mejora la salud cardiovascular, facilita la síntesis de vitamina D por la exposición solar, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, y estimula la mente; sin embargo, en este momento puede ser perjudicial si se practica cuando el sol está en su máxima expresión.

Debemos tener precaución ante los avisos por radiación y temperaturas extremas, y cuidar sobre todo a los grupos vulnerables, niños y ancianos.