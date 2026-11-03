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“Un golpe duro”: españoles en shock tras muerte de jugador Jesús de Miguel

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, murió el martes tras el golpe que sufrió con un contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra el Andorra. Los aficionados estaban en shock.

03 de noviembre de 2026
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