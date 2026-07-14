Talento para el cálculo mental

Panamá se convertirá por primera vez en sede del Campeonato Internacional de Cálculo Mental Aloha, un evento que reunirá a 1,000 niños de 21 países este 26 de julio en el Panamá Convention Center. El máster coach del programa Aloha Mental Arithmetic Panamá, Adrián Cedeño, explicó que los participantes inician su formación aprendiendo a utilizar el ábaco de manera física hasta desarrollar la capacidad de visualizarlo mentalmente para resolver operaciones sin necesidad del instrumento.