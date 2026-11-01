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domingo, 01 noviembre 2026
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Nueve muertos deja accidente de un pequeño avión cerca a la casa de Trump en Florida
Nueve personas murieron el domingo cuando el pequeño avión en el que viajaban se precipitó sobre un vecindario en el sur de Florida, a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia vacacional del presidente estadounidense Donald Trump, informaron las autoridades.
01 de noviembre de 2026
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