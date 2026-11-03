Museo privado en David rescata la historia del Ferrocarril de Chiriquí

En David, Chiriquí, Rodrigo Rodríguez conserva más de 3,000 piezas antiguas, entre las cuales figuran entre 60 y 80 objetos vinculados al histórico Ferrocarril de Chiriquí. Su museo privado recibe semanalmente a entre 50 y 70 visitantes, en su mayoría estudiantes, quienes pueden conocer de cerca esta parte de la memoria regional. La entrada es gratuita y el espacio funciona dentro de su propia tienda de antigüedades. Vía: @monedas_y_antiguedades #MetroLibreVida