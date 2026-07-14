Jorge Chanis lleva el sabor istmeño al mundo

Con el propósito de que más niños descubran la riqueza cultural y culinaria, el gastrónomo panameño y creador de plataformas de innovación social, Jorge Chanis presentó la edición en inglés de su libro infantil Tito & Lola Discover Panama Through Food, una obra que busca llevar las tradiciones del país a lectores de todo el mundo.