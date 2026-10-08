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jueves, 08 octubre 2026
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EP. 114 - Cibeles De Freitas trae un round de comunicación y liderazgo
La comunicadora social y conferencista internacional Cibeles De Freitas anunció la realización de “Encuentro de Campeones”, una jornada de capacitación que desarrollará junto al conferencista ecuatoriano Raúl Gamboa, el sábado 24 de octubre, en el JW Marriott, de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.
08 de octubre de 2026
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