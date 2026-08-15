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sábado, 15 agosto 2026
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Ep. 112 - Tres hombres se convierten en madre, en “Enmadrados”
La comedia Enmadrados regresa a los escenarios panameños con una segunda temporada, luego de la buena aceptación que tuvo su primera presentación. La obra, producida por Edixo Jiménez, estará en cartelera del 14 al 30 de agosto en Teatro en Círculo.
15 de agosto de 2026
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