El Ministro Orillac detalla cómo avanza el plan de reconstrucción

El proceso de reconstrucción de las provincias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre ya arrancó. El gobierno del presidente José Raúl Mulino se ha puesto como meta de entrega marzo de 2027; así lo reafirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien destaca que es la fecha en que todos los afectados deberían tener sus nuevas viviendas.