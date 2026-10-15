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Damnificados del terremoto en Panamá reciben ayuda humanitaria

Damnificados del sismo de magnitud 7,7 que provocó una treintena de heridos y graves daños a infraestructuras en el centro de Panamá reciben ayuda humanitaria, que el gobierno empezó a distribuir con dificultad en zonas remotas.

15 de octubre de 2026
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