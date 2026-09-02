Zuckerberg y Musk defienden centros de datos de IA en el G20

Los millonarios empresarios Mark Zuckerberg y Elon Musk enfatizaron el martes que se necesitan más centros de datos de IA y energía eléctrica para mantenerlos, en una reunión de ministros de Tecnología del G20 centrada en las disrupciones y oportunidades que trae la inteligencia artificial.

Los empresarios tecnológicos estadounidenses hablaron de forma virtual en una reunión del G20 en Chapel Hill, Carolina del Norte, organizada por la Casa Blanca, dedicada a mantener la revolución de la IA en gran medida libre de normas y supervisión gubernamentales.

Las conversaciones se produjeron en medio de una creciente reacción en contra de la construcción de centros de datos de IA en Estados Unidos, una cuestión que se ha convertido en un tema clave de la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato a finales de este año.

El jefe de Meta dijo que la construcción de infraestructura de IA requeriría “cientos de miles y quizá millones de puestos de trabajo” en oficios especializados, “simplemente porque la demanda de centros de datos es enorme”.

“Básicamente, lo que hemos descubierto en Meta es que (...) no podemos encontrar a los profesionales cualificados que necesitamos para construir los centros de datos (...) que nosotros, como empresa, estamos tratando de construir”, afirmó.

En declaraciones por separado, Musk, jefe de Tesla y SpaceX, destacó las enormes cantidades de electricidad que necesitan los centros de datos de IA, y advirtió de una “crisis de energía” que da ventaja a China.

“Habrá una importante escasez de energía el próximo año, no en un futuro lejano”, dijo Musk, y añadió que su empresa está construyendo la capacidad de generación de energía necesaria para acompañar la expansión de sus centros de datos.

Los comentarios de los líderes tecnológicos llegaron un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacara a quienes se oponen a los centros de datos de IA calificándolos de “retrógrados y pobres”.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la construcción de estos centros, en medio de quejas por el aumento de las facturas de electricidad y el ruido que generan las instalaciones.

Musk afirmó que la inteligencia artificial aumentará el tamaño de la economía mundial en un 20-30%, o aproximadamente entre 20 y 30 billones de dólares al año.

En otra intervención virtual ante los ministros, el jefe de Google DeepMind, Demis Hassabis, afirmó que la consecución de una IA de nivel humano desencadenaría un impacto diez veces mayor que el de la Revolución Industrial.

“Es una enorme oportunidad que tenemos que aprovechar (...) pero tenemos que hacerlo de forma responsable”, dijo Hassabis.

- La cuestión normativa -

Elon Musk instó asimismo a actuar con cautela en la regulación de la tecnología y la inteligencia artificial (IA), al señalar que las normas al estilo europeo frenan la innovación.

La cita en el marco del G20 se enmarca en el debate global sobre cómo deben actuar los gobiernos frente a las promesas y peligros de la inteligencia artificial.

El gobierno Trump se inclina por un enfoque de no intervención, lo que dejaría a la industria autorregularse, no obstante los riesgos y la feroz competencia de las empresas por mantenerse a la cabeza de la IA.

Con los ministros de Francia, Italia y Alemania presentes en la reunión, así como la jefa de tecnología de la Unión Europea, Musk criticó las políticas en ese continente que, según él, inhiben el desarrollo tecnológico.

“Hay que contar con un entorno relativamente libre de regulación, lo que significa que las cosas nuevas deben ser legales por defecto, en lugar de ilegales por defecto”, afirmó Musk.

“En la UE, por ejemplo, vemos que el nivel de regulación es extraordinariamente alto, y las cosas son en general por defecto ilegales, y esto frena el avance de las nuevas tecnologías”, añadió.

“En última instancia no lo detiene, pero lo ralentiza de manera considerable”, dijo.

Sus argumentos son rechazados por funcionarios de la UE en Bruselas.

La reunión de Chapel Hill fue organizada por el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Está previsto que el miércoles Jensen Huang, de Nvidia, y Sam Altman, de OpenAI, participen en persona en sendas conversaciones informales con Lutnick.