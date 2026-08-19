YouTube cambiará el sistema de conteo público de visualizaciones de los vídeos a partir del 24 de agosto

YouTube ha anunciado un cambio en la forma en que cuenta las visualizaciones de los vídeos a partir del 24 de agosto, que provocará un aumento del número de reproducciones de este tipo de contenido en la plataforma.

Este lunes, la plataforma de ‘streaming’ ha publicado una actualización en su web explicando que ahora se contará como una visualización el momento en que un vídeo comience a reproducirse.

El método utilizado hasta ahora en YouTube para medir las visualizaciones se seguirá registrando como ‘Visualizaciones con interacción’ para que los creadores puedan revisar el nivel de participación que producen sus vídeos.

Es decir, que si anteriormente hacía falta que el vídeo se reprodujera durante unos segundos para contarlo como una visualización, ahora se cuenta como una al instante en el que se reproduce, aunque el usuario pase a otro vídeo o cierre la ‘app’.

“Históricamente, hemos utilizado múltiples sistemas de recuento en diferentes formatos. Sin embargo, hemos sabido que los creadores quieren eliminar esta confusión en la métrica y comprender con precisión su verdadera exposición, que es la razón por la que hacemos esta actualización”, afirma YouTube en la página de soporte justificando el cambio según lo que exigen los creadores en la plataforma.

Este cambio en el conteo de las visualizaciones va a la par que el realizado en Shorts en 2025, cuando se eliminó el requisito de tiempo mínimo de reproducción para contar como una visualización.

La plataforma, tras cambiar las reglas de monetización de los creadores la semana pasada, señala que el nuevo sistema de recuento de visualizaciones no afectará a las ganancias de los creadores ni a cómo pueden optar al YouTube Partner Program (YPP). De hecho, indica que las ganancias de los creadores seguirán basándose en “Engaged Shorts views” y “Engaged Watch Hours” (las visualizaciones de alta interacción en Shorts y las horas de visualización interactiva).