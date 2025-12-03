Ya puedes descubrir tus artistas y canciones favoritos de 2025 en Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y Spotify

Las plataformas de música en ‘streaming’ se preparan para cerrar el año 2025 y, como ya es habitual cada diciembre, lo hacen publicando listados personalizados con los artistas más escuchados del año y las canciones preferidas de los usuarios durante este tiempo.

Es el caso de Amazon Music, Apple Music, YouTube Music y Spotify, que ya han publicado sus recopilatorios anuales en los que recuerdan cómo ha sido la actividad de cada usuario de forma individual y cuál ha sido la música que más han reproducido en sus correspondientes perfiles.

Comenzando con Amazon Music, la compañía ha lanzado el resumen 2025 Delivered, que transforma el historial de ‘streaming’ de los usuarios en información personalizada, en este caso, con un formato de cartel de festival de música virtual.

Es decir, la experiencia Delivered ofrecerá un póster virtual personalizado con el “programa ideal” para cada usuario de sus artistas favoritos, basados en el historial de escucha. Además, también compartirá las canciones más escuchadas, recogidas en una lista de ‘Mis mejores canciones de 2025’.

El 2025 Delivered muestra igualmente los pódcast que se convirtieron en compañeros diarios de los usuarios, los géneros musicales a los que más se ha recurrido, los audiolibros preferidos del año y los artistas más solicitados a través de Alexa.

Igualmente, los usuarios podrán recibir credenciales de oyente como la de ‘Trendsetter’, otorgada a quienes adoptan álbumes en tendencia, o la de ‘Headliner’, que reconoce a los fans que se encuentran entre los mejores oyentes de un artista.

Esta experiencia ya está disponible en España desde el perfil de Amazon Music de los usuarios, en la página de Biblioteca. Además, también mostrará los momentos más importantes de este año en la página ‘Lo mejor de 2025’, que recoge la música más escuchada a nivel global.

Apple Music

Apple también está de vuelta con su Apple Music Replay 2025, el resumen del año al que se puede acceder desde la pestaña de inicio de la ‘app’ o desde la versión web. En este caso, lo más escuchado del año para cada usuario se muestra en un formato muy similar a las ‘stories’ de Instagram, con pantallas que muestran el top de canciones más reproducidas, el número total de grupos y músicos que se han escuchado o la cantidad de géneros musicales reproducidos en dicha cuenta.

Sin embargo, además de métricas clásicas como el número total de minutos escuchados en la plataforma, Apple ha introducido nuevos datos en esta edición, con una sección de Descubrimiento, en la que detalla los artistas nuevos escuchados este año.

También se ha introducido una sección de Lealtad, que indica los artistas a los que los usuarios siguen recurriendo año tras año, una de Reencuentros, que muestra artistas que los usuarios escucharon anteriormente y ahora han vuelto a reproducir, y la sección de Racha más larga, que detalla cuántos días seguidos se ha estado escuchando a un mismo artista.

YouTube Music

YouTube Music ha lanzado su resumen anual de los mejores artistas, canciones, géneros y pódcast para cada usuario, que también está disponible desde la aplicación, concretamente desde el perfil del usuario.

Sin embargo, este año Google también ha puesto a disposición de los usuarios YouTube Recap, una recopilación centrada en el contenido visualizado de la plataforma de vídeos. Como ha explicado en un comunicado, esta novedad destaca los intereses de los usuarios durante el año, las búsquedas detalladas y los momentos explorados en la plataforma, según el historial de reproducciones de vídeo.

Así, los usuarios podrán ver hasta 12 tarjetas diferentes que destacarán los canales principales visitados, los intereses de temática de vídeos y hasta la evolución de los hábitos de visualización o el tipo de personalidad según los vídeos vistos, ya sean vídeos de juegos, aprendizaje o bricolaje.

Igualmente, si se ha escuchado música en YouTube, también aparecerán los artistas y canciones más escuchados. Este resumen se podrá visualizar desde la página ‘Tu’ de la plataforma.

Spotify

Ha sido el último en salir, pero lo ha hecho con una sorpresa: Wrapped Party, una experiencia disponible solo en el móvil que convierte la escucha realizada este año en una competición con los amigos.

Otra novedad es la edad musical, una cifra que nace de los años de lanzamiento de las canciones que los usuarios escuchan con mayor frecuencia, y que puede compararse con la que obtienen los amigos.

Spotify también muestra los datos de todos los años, que incluyen la canción más escuchada, el artista favorito y el tiempo total de escucha, y recoge en una lista las cien canciones favoritas, indicando cuántas veces se han escuchado. A ellos se unen los álbumes más escuchados.