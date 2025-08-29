Xbox habilita la sincronización del historial de juego entre diferentes dispositivos

Xbox ha habilitado la sincronización del historial de juego entre dispositivos para que se muestre tanto en las consolas como en la aplicación de Xbox para PC, con el fin de que se pueda retomar la partida desde cualquier lugar.

La marca de videojuegos de Microsoft empezó a probar la opción de acceder al historial de juego desde varios dispositivos el mes pasado para los jugadores de Xbox Insiders, y ahora pretende extenderlo a todo los usuarios.

Por ello, Xbox ha habilitado la sincronización de historial de juego entre dispositivos para que se pueda acceder a él desde cualquier dispositivo, tal y como ha recogido la marca en una publicación en su página web.

De esta manera, Xbox pretende que los jugadores puedan retomar las partidas estén donde estén, ya sea al cambiar de pantalla de una habitación a otra, o continuar la partida en casa de un amigo.

En el historial de juegos también verán los juegos disponibles en la nube, lo que supone que cada título con soporte en la nube, desde clásicos de Xbox original hasta exclusivos de Xbox Series X.