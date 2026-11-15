Xbox anuncia Wolfenstein 3, la nueva entrega de la saga, de nuevo de la mano de MachineGames

Xbox ha anunciado oficialmente Wolfenstein 3, el nuevo título de la saga, del que se hará cargo de nuevo MachineGames tras desarrollar y lanzar Wolfenstein II: The New Colossus en 2017.

La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, ha anunciado Wolfenstein 3, la nueva entrega de “una de las franquicias más importanes de los videojuegos”, que ha secundado MachineGames, asegurando que el juego se encuentra “en producción”, como han compartido en sendas cuentas de X, donde también se ha compartido una fotografía de una sesión de captura de movimiento.

Así, ambas partes han confirmado que MachineGames volverá al desarrollo de un título de la saga tras Wolfenstein II: The New Colossus en 2017 y el lanzamiento de Indiana Jones y el Gran Círculo en 2024, que formó parte de Xbox Game Pass.

La CEO de Xbox también ha compartido una fotografía del guion de Wolfenstein 3, que muestra un fragmento en el que aparece un personaje llamado Otto en la escena inicial del Capítulo 1, titulado “Nazitra”, al que interrogan en una celda por B.J. Blazkowicz y Fergus, dos de las figuras principales de la sag; el primero por estar presente en la saga desde Wolfenstein 3D en 1992 y el segundo por ser el personaje que el jugador debía elegir entre salvar a él o a otro soldado llamado Wyatt en Wolfenstein: The New Order.

Por otro lado, IGN ha informado de que Brian Bloom, el actor encargado de encarnar a William “B.J.” Blazkowicz, y Debra Wilson, la actriz que interpreta a Grace Walker --que aparecen en la fotografía compartida por MachineGames en su cuenta de X--, volverán a sus roles tras Wolfenstein II: The New Colossus.

El último título principal de la saga, publicado en 2017, lleva la historia de Blazkowicz a un mundo alternativo en la década de 1960 donde la Alemania nazi había ganado la Segunda Guerra Mundial.

Por otro lado, el último título de MachineGames fue Indiana Jones y el Gran Círculo. Según Bethesda Software, el estudio era el adecuado por su forma de crear historias y escenas espectaculares, en una aventura en la que el objetivo es frustrar los planes de los nazis.