X lanza Live Studio para impulsar las transmisiones en directo de creadores de contenido

X ha lanzado Live Studio, un nuevo centro de gestión renovado para impulsar las retransmisiones en directo en la red social, con herramientas para facilitar las retransmisiones y la forma de conectarse con seguidores, además de incluir opciones para que los creadores de contenido obtengan mayores recompensas económicas.

La red social propiedad de Elon Musk pretende continuar impulsando la participación de creadores de contenido en la plataforma, de cara a atraer a más usuarios a la aplicación de 'microblogging', en este caso, con los vídeos en directo.

Esta función de transmisiones en directo, antes disponible a nivel general, se limitó a los usuarios con suscripción X Premium en el año 2024. Ahora, X pretende facilitar la creación de este tipo de contenido con el lanzamiento de Live Studio.

Se trata de un nuevo "centro de mando" renovado, que incluye herramientas diseñadas específicamente para "streamers profesionales", de cara a mejorar las conexiones con sus seguidores y la gestión de las transmisiones.

Así lo ha detallado el director de producto de X, Nikita Bier, en una publicación en la propia red social, donde ha compartido un vídeo ilustrativo en el que muestra el nuevo centro Live Studio, ubicado en la pestaña de 'Creator Studio' y con opciones para programar el inicio del directo, compartirlo en la plataforma y gestionar los comentarios.