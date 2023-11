World of Warcraft: Worldsoul y la primera expansión de Diablo IV, entre los protagonistas de BlizzCon 2023

Blizzard Entertainment ha presentado la nueva etapa de World of Warcraft: Worldsoul (Alma-Mundo), con la primera entrega The War Within, además de novedades para Diablo IV, Overwatch y Warcraft Rumble, en su evento anual Blizzcon 2023.

Tras cuatro años de formato digital Blizzard ha vuelto a celebrar su conferencia de forma presencial durante este fin de semana en Anaheim, California (Estados Unidos), donde los usuarios han podido jugar a sus títulos favoritos y se han dado a conocer las últimas novedades de sus videojuegos.

En este marco, Blizzard ha anunciado la nueva etapa de World of Warcraft con la saga del Alma-Mundo, que se compondrá de tres capítulos que se lanzarán en forma de extensiones. En concreto, se trata de The War Within, Midnight y The Last Titan.

Así, coincidiendo con el 20 aniversario del videojuego, Blizzard ha anunciado para elpróximo año la llegada de la primera entrega World of Warcraft: The War Within. En este capítulo, según ha explicado, los jugadores deberán explorar los mundos subterráneos del planeta Azeroth, que están “repletos de maravillas ocultas y peligros al acecho”.

Asimismo, los usuarios también deberán ganarse la confianza de una nueva raza aliada conocida como terráneos, procedentes de la tierra de Khaz Algar, y enfrentarse “a un mal antiguo que acecha en la oscuridad”. Con todo ello, ya es posible reservar las tres entregas de la nueva saga World of Warcraft: Alma-Mundo.

Siguiendo esta línea, Blizzard también ha anunciado una nueva entrega para aquellos usuarios que prefieren el videojuego clásico. Se trata de la expansión World of Warcraft: Cataclysm Classic, que también llegará en 2024 y que devuelve a los jugadores a la expansión clásica con mejoras en la incorporación de contenido, la subida de los niveles y un nuevo nivel de dificultad.

Igualmente, la compañía ha presentado un nuevo sistema de temporadas para este videojuego que comenzará el 30 de noviembre con la primera entrega, World of Warcraft: Classic Season of Discovery. Con este sistema, se irán introduciendo múltiples contenidos alternativos, como jefes, mazmorras u otras funciones como el mago sanador. Por otra parte, Blizzard ha presentado la primera expansión de Diablo IV.

El videojuego, que fue lanzado el 6 de junio de este año, se complementará con la expansión Vessel of Hatred, que los jugadores podrán obtener a finales de 2024.

Se trata de una expansión que continuará la historia del juego. En concreto, los jugadores deberán ir tras el demonio Mefisto para frenar su intención de imponerse en Santuario. Asimismo, incluirá una nueva región llamada Nahantu e incorporará nuevas mecánicas de juego.

Otro de los videojuegos que estuvo presente en BlizzCon 2023 fue Overwatch 2. Blizzard presentó un nuevo personaje llamado Mauga, que llegará con la temporada 8 a principios de 2024. Se trata de un héroe que está equipado con dos ametralladoras para “atravesar las primeras líneas de sus oponentes y destrozar a cualquiera que se interponga en su camino”.