WhatsApp prepara el soporte para tres cuentas simultáneas en un mismo dispositivo

WhatsApp prepara una ampliación del soporte multicuenta, que permitirá al usuario tener abiertas tres cuentas del servicio de mensajería abiertas de manera simultánea, en lugar de las dos que admite actualmente.

El servicio de mensajería permite a los usuarios utilizar en el mismo dispositivo y al mismo tiempo dos cuentas de WhatsApp, cada una de ellas vinculada a un número de teléfono diferente, por ejemplo, el personal y el de trabajo.

Esta capacidad, disponible desde el pasado mes de junio, se ampliará con el soporte para tres cuentas, como ha descubierto el portal especializado WABetainfo en la beta de para iOS (v26.37.10.15).

Según explica, cada cuenta se gestionará de manera independiente, conservando su historial, notificaciones y configuración por separado. Un menú de lección permitirá cambiar entre ellas, o incluir la tercera cuenta si todavía no se ha hecho.

Para poder activar varias cuentas -ya sean dos o tres-- de WhatsApp en un mismo dispositivo, es necesario que el ‘smartphone’ admita varias SIM o eSIM, como explica la compañía en su blog.