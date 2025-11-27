WhatsApp explicará las principales prohibiciones en su servicio antes de llegar a la suspensión de la cuenta

WhatsApp informará a los usuarios de los motivos que con más frecuencia llevan a la suspensión de una cuenta para que puedan ser conscientes de ellos y evitar con su comportamiento la penalización.

La compañía tecnológica ha decidido adoptar un enfoque basado en la educación para evitar que los usuarios de su servicio de mensajería incurran en comportamientos que lleven a la suspensión de su cuenta.

Este enfoque se materializará en una guía que recoge las tres prohibiciones principales: el envío masivo de mensajes (lo que se conoce tambiém como ‘spam’), la mensajería automatizada y los mensaje no solicitados, como ha descubierto el portal especializado WABetainfo en la aplicación beta de WhatsApp para Android (v2.25.35.7).

De acuerdo con los Términos del servicio, WhatsApp aconseja a los usuarios que no envíen mensajes “muy rápido, especialmente a personas que no conocen”, y que no usen mensajes automáticos ni marcación automática, ni que creen cuentas o grupos automatizados.

En lo que respecta a los mensajes no solicitados, la compañía insta a evitar enviar mensajes a personas desconocidas “usando listas de contactos que no son tuyas”.

Esta guía con sugerencias para una mensajería segura y responsable se mostrará cuando los usuarios hayan incurrido en alguna infracción, pero antes de llegar a la penalización, a modo de información y advertencia.

Está actualmente en desarrollo y se espera que esté disponible en una próxima actualización.