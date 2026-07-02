WhatsApp está estrenando una de sus actualizaciones más importantes para apoyar la privacidad, con la incorporación de nombres de usuario que permitirá a las personas comunicarse sin necesidad de compartir su número de teléfono, con el fin de reducir la exposición de su información personal y dificultando el rastreo de números telefónicos.

Para el tecnólogo consultor y host de @vidadigital, Alex Neuman, esta incorporación representa un avance esperado. Explicó que por mucho tiempo ya existían aplicaciones como Telegram que ofrecen esta posibilidad desde hace años y que la medida permitirá a los usuarios evitar compartir un dato tan sensible como su número de teléfono con personas desconocidas, sintiendo más confianza al utilizar WhatsApp.

Por su parte, Harold Ramírez, especialista en tecnología y director ejecutivo de Neostechpty, consideró que la herramienta que está estrenando WhatsApp lo hace llevar su tecnología a un aporte con mayor privacidad al evitar que los usuarios tengan que revelar su número personal para establecer contacto.

Sin embargo, Ramírez también advirtió que el éxito de la actualización dependerá de los mecanismos de seguridad y verificación que implemente la plataforma.

Ambos especialistas coincidieron en que la nueva función representa un avance en la protección de la privacidad, aunque recalcan que por sí sola no eliminará las estafas digitales, por lo que los usuarios deberán seguir aplicando buenas prácticas de seguridad al utilizar la plataforma.

La nueva actualización también incluirá un pin de cuatro dígitos vinculado al nombre de usuario para impedir que terceros inicien conversaciones mediante intentos aleatorios. Si la opción aún no aparece en su cuenta, es recomendable actualizar WhatsApp a la versión más reciente.