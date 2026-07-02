Tecnología

Nuevas ventajas y desventajas

Nuevas ventajas y desventajas
Generada con IA | Una mujer en la calle utilizando su WhatsApp para generar conexión con otros usuarios a través de su identificador.
Nuevas ventajas y desventajas
IA | Nueva actualización.
Nuevas ventajas y desventajas
Privacidad | Compartirás tu perfil sin revelar tu número. Permite generar un PIN para recibir mensajes de quien decidas.
Nuevas ventajas y desventajas
FLEXIBILIDAD | Facilita que te encuentren y sincronicen tu cuenta en múltiples dispositivos sin ataduras de números fijos.
Nuevas ventajas y desventajas
Estafas | Puede ser aprovechado por desconocidos para enviar mensajes, si no restringes quién te agrega en WhatsApp.
Nuevas ventajas y desventajas
suplantación | Alguien podría usar un nombre similar al tuyo o puede estar vinculado en Instagram o Facebook.
Nuevas ventajas y desventajas
Nuevas ventajas y desventajas
Maribel Salomón
02 de julio de 2026

WhatsApp está estrenando una de sus actualizaciones más importantes para apoyar la privacidad, con la incorporación de nombres de usuario que permitirá a las personas comunicarse sin necesidad de compartir su número de teléfono, con el fin de reducir la exposición de su información personal y dificultando el rastreo de números telefónicos.

Para el tecnólogo consultor y host de @vidadigital, Alex Neuman, esta incorporación representa un avance esperado. Explicó que por mucho tiempo ya existían aplicaciones como Telegram que ofrecen esta posibilidad desde hace años y que la medida permitirá a los usuarios evitar compartir un dato tan sensible como su número de teléfono con personas desconocidas, sintiendo más confianza al utilizar WhatsApp.

Por su parte, Harold Ramírez, especialista en tecnología y director ejecutivo de Neostechpty, consideró que la herramienta que está estrenando WhatsApp lo hace llevar su tecnología a un aporte con mayor privacidad al evitar que los usuarios tengan que revelar su número personal para establecer contacto.

Sin embargo, Ramírez también advirtió que el éxito de la actualización dependerá de los mecanismos de seguridad y verificación que implemente la plataforma.

Ambos especialistas coincidieron en que la nueva función representa un avance en la protección de la privacidad, aunque recalcan que por sí sola no eliminará las estafas digitales, por lo que los usuarios deberán seguir aplicando buenas prácticas de seguridad al utilizar la plataforma.

La nueva actualización también incluirá un pin de cuatro dígitos vinculado al nombre de usuario para impedir que terceros inicien conversaciones mediante intentos aleatorios. Si la opción aún no aparece en su cuenta, es recomendable actualizar WhatsApp a la versión más reciente.

$!Nuevas ventajas y desventajas
“Es bueno el fin que tiene esto para lograr frenar las estafas que utilizan bases de datos de números telefónicos obtenidos de forma ilícita”, Ramírez.

Es una mejora importante que los usuarios del mundo estaban necesitando hoy en día. Es importante saber que esta nueva función no viene para afectar el funcionamiento de la aplicación, sino para combatir muchos problemas.

Es un paso positivo, aunque siempre existirá el riesgo de cuentas falsas. La confianza dependerá de cómo WhatsApp maneje la verificación de los usuarios y que no exista una fragilidad con el tiempo.

¿Cómo será el funcionamiento?

ml | La función permite crear un identificador único que sustituye el número telefónico al iniciar conversaciones con desconocidos o en grupos nuevos. El proceso es sencillo: vas a Ajustes, Cuenta, Nombre de usuario y escribe tu identificador único.

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