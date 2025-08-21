Vivo entra en el mercado de la realidad mixta con el visor vivo Vision Discovery Edition

vivo ha presentado su primer dispositivo de realidad mixta (MR), vivo Vision Discovery Edition, y ha anunciado una estrategia de imagen con la que busca ofrecer un ecosistema completo de fotografía y vídeo.

La compañía tecnológica ha celebrado su aniversario en el evento ‘Vision Launch & Imaging Grand Ceremony’ en Dongguan (China), donde ha anunciado su entrada en el mercado de la realidad mixta.

En concreto, ha presentado vivo Vision Discovery Edition, un visor de realidad mixta que ha estado cuatro años en desarrollo con el objetivo de que pueda integrarse en la vida diaria de los usuarios, para videojuegos, entretenimiento y productividad.

vivo destaca que este dispositivo es un 26 por ciento más compacto que la media de la industria, con un peso de 398 gramos y unas dimensiones de 83mm de alto y 40mm de grosor, como informa en una nota de prensa.

El diseño está pensado para garantizar la comodidad en sesiones largas de uso, y para ello, ofrece cuatro tamaños de sellado de luz y ocho opciones de acolchado.

El visor funciona con el sistema operativo OriginOS Vision, que sustituye los toques en pantalla por interacciones con gestos y seguimiento ocular de precisión milimétrica (1,5 grados). Reconoce 26 grados de libertad en movimientos de los dedos y ofrece un rango vertical de seguimiento de 175 grados.

La calidad visual alcanza niveles de cine profesional con pantallas Dual Micro-OLED 8K, cobertura del 94 por ciento de la gama DCI-P3 y precisión cromática DeltaE < 2.

Está equipado con el procesador el Snapdragon XR2+ Gen 2 que, en comparación con la generación anterior, mejora el rendimiento de la GPU hasta 2,5 veces y hasta ocho veces el rendimiento de IA.

Vivo ha destacado que el visor permite proyectar una pantalla virtual de 120 pulgadas en cualquier lugar y ver retransmisiones deportivas desde diferentes ángulos sin perder detalle.

NUEVA ESTRATEGIA GLOBAL DE IMAGEN

Coincidiendo con su aniversario, vivo también ha anunciado una evolución estratégica en imagen, que apuesta por la integración de escenarios para ofrecer un ecosistema completo de fotografía y vídeo.

Esta estrategia se centrará en reforzar su liderazgo en fotografía nocturna, retratos, teleobjetivo y vídeo; democratizar la fotografía profesional con experiencias seguras, creativas y multidispositivo; y explorar aplicaciones médicas, como un biomicroscopio oftálmico portátil basado en la serie X200.

En línea con su compromiso con la autenticidad, vivo es la primera marca china en unirse a la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), garantizando trazabilidad, resistencia a manipulaciones y fiabilidad en los contenidos.

Además, la colaboración de cinco años con ZEISS entra en una nueva fase, consolidando estándares de referencia en óptica móvil.