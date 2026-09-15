Valve abre las reservas de Steam Frame, su visor de VR

Valve ha abierto el registro para adquirir Steam Frame, su visor de realidad virtual, que incluirá Half-Life:Alyx de forma gratuita, aunque obligará a adquirir por separado la fuente de alimentación.

Los usuarios que quieran conseguir un visor Steam Deck deberán unirse a la lista de reservas antes del 17 de septiembre a las 19:00 horas (España peninsular), momento en el que Valve la cerrará y realizará el sorteo del orden en que quedarán. Ese mismo día comunicará a cada usuario si tiene acceso a una reserva o si pasa a la lista de espera.

La compra de Steam Frame estará disponible el 18 de septiembre durante un periodo de 72 horas para completar el pedido. Se trata de un sistema similar al que la compañía utilizó con la Steam Machine, que lanzó en junio.

La compañía de videojuegos lanza el visor en dos versiones, según la capacidad: Steam Frame con 256 GB se queda en 1.049 euros, mientras que la versión de 1 TB alcanza los 1.279 euros, como se recoge en la página web del producto.

Valve ofrece una serie de accesorios que se compran por separado, como la fuente de alimentación por 39 euros (vale cualquier cargador USB-C de 45 W o más), el kit de accesorios ergonómicos por 69 euros (dos correas para las manos, otra superior para la cabeza y un bloqueador de luz más grande) y el kit de accesorios de repuesto por 59 euros (una almohadilla facial, otra para la cabeza y un bloqueador de luz estándar).

Más adelante habrá accesorios de terceros como las lentes graduadas de Zenni Optical y una cámara RGB de Arcturus. Este último dispositivo permitirá mostrar el entorno a todo color a través de las pantallas de Steam Frame y capturar vídeos en 3D (vídeo espacial) de alta calidad con los dos sensores que graban a resolución 5K a 60 FPS con HDR de 10 bits. Tendrá un coste de 149 dólares.

Steam Frame también incluye una copia de Half-Life: Alyx, cuya versión nativa podrá ejecutarse directamente en el visor gracias a la tecnología ‘foveated rendering’ (renderizado guiado por la mirada) y al seguimiento ocular, junto con otras mejoras para los controladores de Vulkan y SteamVR. De todas formas, esta versión se lanzará próximamente.

Es más, el visor cuenta con un catálogo inicial que llega a 130 títulos verificados en modo autónomo y es compatible con el modo Gamepad, que permite jugar a títulos 2D estándar en la pantalla virtual.

Steam Frame fue presentado en noviembre del año pasado, cuando Valve destacó su diseño completamente inalámbrico impulsado por SteamOS 3, un chip Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB de RAM LPDDR5X y una batería de 21,6 Wh. Cuenta con pantallas LCD de 2.160 x 2.160 (por ojo) con tasa de refresco de 72 a 144 Hz (esta última en fase experimental), seguimiento basado en las cámaras integradas, altavoces dobles por oído (matriz de micrófono dual) y, en conectividad, WiFi 7 y Bluetooth 5.4.