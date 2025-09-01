UTP fabrica la primera batería de iones de sodio y litio en Panamá

UTP fabrica la primera batería de iones de sodio y litio en PanamáLa Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) fabricó la primera batería de iones de sodio e iones de litio, tipo moneda, con un electrodo de referencia de sodio (litio) y carbón activo en el país.

Este producto, amigable con el medio ambiente, fue creado por el Laboratorio Pierre y Marie Curie de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UTP.

La batería está elaborada con materiales reciclables como: cáscara de guandú, bambú, nance y otras materias orgánicas, lo que las hace amigables con el medio ambiente. Gran parte del proceso se realiza en la Cámara de Gas Inerte (Argón) y con otros equipos de última tecnología del laboratorio.

“Antes, teníamos que acudir a colaboradores extranjeros para elaborar las baterías”, señaló la Dra. Elida de Obaldía, docente e investigadora de la UTP y coordinadora de la sección de Dispositivos de Almacenamiento Energético del Laboratorio Pierre y Marie Curie.

La Dra. de Obaldía, junto a la Ing. Yuleika Ramos, estudiante de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM), e Iván Vargas, estudiante de quinto año de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE), hicieron una demostración de cómo se fabrica esta batería, que puede ser utilizada en dispositivos electrónicos portátiles como calculadoras, relojes de pulsera y llaves con control remoto.

El Dr. Eleicer Ching Prado, director del Laboratorio Pierre y Marie Curie, y el Ing. Salomón Mitre, asistente de investigación de este laboratorio, brindaron detalles sobre la creación del laboratorio, así como la compra y selección de equipos y materiales, los cuales han sido adquiridos con financiamiento de la SENACYT y gestionados por el CEMCIT AIP.

Los directivos e investigadores del Laboratorio Pierre y Marie Curie invitaron a los estudiantes del país que quieran hacer investigación a acercarse al Edificio de Laboratorios de Investigación e Innovación (ELII), ubicado en el Campus Central de la UTP.